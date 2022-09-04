Україна

Форвард луганчан поділився своїми думками після гри з Динамо.

Нападник луганської Зорі Назарій Русин прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти київського Динамо (3:2).

"Пишаємося, що виграли. Хороша гра, такий самий результат. Дай бог, щоб так і продовжувалося.

Я навіть не задумувався над тим, що забив колишній команді. Я забив, і одразу потрібно було включатися в гру, не було часу кайфувати. Зараз вже буду думати в автобусі. Завжди приємно забивати гол.

Я проявив повагу до улюбленої команди. Це моя команда, я — динамівець назавжди. Радий, що забив їм. Слава богу, що все так, що ми виграли. Нападників завжди цікавлять тільки голи, хоча я грав вінгера. Так сталося, що забив. Але я радий, що забив.

Динамівці всі засмучені, але ми один одного обійняли, перекинулися декількома словами та побажали удачі.

У Зорі хороші футболісти та колектив. Не дарма нас називають мужиками, ми б’ємося один за одного", - сказав Русин в інтерв'ю ПРОФУТБОЛу Digital.

Раніше повідомлялося, що дві поразки поспіль — найгірший старт Динамо в УПЛ.