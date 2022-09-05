Україна

Вічна пам’ять Герою.

Триває черговий виток збройної агресії проти України, яка продовжує чинити опір більш потужному та підступному ворогу.

На жаль, без важких утрат на фронті також не обходиться, а черговою жертвою війни став футбольний діяч зі Львова Дмитро Богданович Фіалка, який відомий на місцевому рівні за досвідом роботи на чолі ДЮФА Динамо (Львів), а також юнацької школи ПФК Львов.

"Сьогодні, 4 вересня, стало відомо про те, що екстренер ДЮФА Динамо Львів загинув від ворожої кулі. Дмитро Богданович був одним із перших, хто пішов захищати нашу державу зі зброєю в руках після нападу російських окупантів.

Останнім місцем роботи Дмитра Фіалки була ДЮШ Львів. Утім, коли постав вибір щодо захисту своєї країни, футбольний наставник без вагань вирушив на передову.

Щирі співчуття... Ти боровся за наш мир, друже, тому нехай душа спочиває у спокої...", — ідеться в офіційній заяві львівського Динамо.

Світла Пам'ять та Слава Герою!

Загиблому від рук росіян тренеру юнаків Львова було 39 років.