До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.
ФОТО ФК КОЛОС КОВАЛІВКА
05 вересня 2022, 18:14
У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги Минай на своєму полі приймав Колос. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию — 1:1. Авторами голів стали Кулієв і Оріховський. Минай мав можливысть виграти матч, але Вишневський не реалізував пенальті.
Огляд матчу:
Минай — Колос 1:1
Голи: Кулієв, 4 — Оріховський, 32 (пен.)
На 36-й хвилині Олег Вишневський (Минай) не забив пенальті (штанга).
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Голуб, 72, Рогозинський, 84), Хахльов (Байдал, 84), Твердохліб, Кулієв (Касімов, 67) — Вишневський (Колесник, 85).
Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн (Попов, 82), Болбат — Ісаєнко (Смирний, 57), Безбородько (Лисенко, 72).
Попередження: Горін, Голуб, Рогозинський — Мілько, Ільїн, Лисенко.