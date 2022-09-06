Україна

Загалом "гірники" зібрали 44 мільйони гривень.

Цього літа Шахтар провів кілька благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine для збору коштів на потреби українців, які постраждали від війни.

Як повідомляє офіційний сайт донецького клубу, гра з Аяксом в Амстердамі на Йоган Кройф Арені принесла дохід у 5,1 мільйона гривень, себто 134 тисячі євро.

3,8 мільйона гривень було спрямовано до благодійного фонду Shakhtar Social, інші 1,3 мільйона гривень передано до фонду колишнього гравця збірної України Євгена Левченка Breath Care for Kids. Зазначимо, що другий підтримує дитячі будинки на Донбасі та українських біженців, які через російську агресію проживають у Нідерландах.

Матч із Ромою, який відбувся у столиці Італії Римі на Стадіо Олімпіко, зібрав на допомогу наших співвітчизникам 13,3 мільйона гривень, тобто 350 тисяч євро. Отримані кошти фонд Shakhtar Social спрямує на підтримку роботи Shelter Centre "гірників" на стадіоні Арена Львів, проєкти допомоги 10 родинам, що опікуються дітьми, які втратили батьків, а також гуманітарну допомогу.

Всього літні благодійні матчі Шахтаря принесли для українців 18,4 мільйона гривен (484 тисячі євро), а усі благодійні поєдинки "гірників", серія яких стартувала ще у квітні — 44 мільйона гривень.