Україна

Коментар півзахисника слобожанців.

Півзахисник Металіста Сергій Панасенко, який у матчі третього туру чемпіонату України проти Олександрії (3:1) відзначився дебютним голом за нову команду, дав коментар з приводу матчу.

Зазначимо, що наразі "жовто-сині" з сімома пунктами посідають другу сходинку в УПЛ, у той час як "жовто-чорні" з шістьома — шосту.

"У роздягальні після матчу були тільки шалені емоції. Вийшла позитивна гра, результат. Я вважаю, ми зіграли гідно, навіть після вилучення (Прим. — червону картку на 35-й хвилині отримав Богдан Порох) грали дисципліновано. Нам головний тренер пояснив, як діяти.

У нас була одна тренерська установа — тільки перемога! Нижче перемоги ми нікуди не дивимося. Так, було вилучення, але ми все одно грали тільки на виграш.

Після вилучення команда і справді окрилилася. Ми грали за себе і за того хлопця, тому що у нас шалений колектив. Ми не відчували, що грали вдесятьох.

Важка дорога з Ужгорода до Києва ніяк на гру не вплинула. Керівництво Металіста робить для футболістів усе — автобус, проживання, харчування — все на найвищому рівні. Ніяких труднощів не відчувалося" — підсумував 30-річний хавбек.

Нагадаємо, свій коментар по грі також дав виконуючий обов'язки головного тренера харків'ян.