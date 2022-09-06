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Наставник криворізького клубу поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував нічийний результат у матчі третього туру УПЛ проти Львова (0:0).

"Важко щось коментувати. Вважаю, якщо були б глядачі, гра б їм не сподобалась. Гри як такової не було, було багато боротьби. Коли жодна з команд не може звʼязати дві-три передачі – це важко. Цей чемпіонат особливий, і так буде завжди. Думаю, туру так до сьомого усі матчі будуть такими.

Динамо, Ворскла. Що й казати, коли такі клуби на старті програли вже по декілька матчів. По грі: ми заробили перше очко, за що хочу подякувати своїй команді. Мої хлопці проявили характер. Це саме стосується і Львову. Зараз буде багато подібних матчів, адже, давайте будемо чесними, чемпіонат трошки просів. Й він не міг не просісти. Граємо у такий час, коли в країні війна.

Я дуже хотів, аби команда сьогодні зіграла класно, адже є заради чого грати, заради кого. Але… Пʼять наших фанатів, які вже не з нами, на жаль. Вони поклали свою душу та серце, аби ми на сьогоднішній день проводили ці матчі.

Маючи таких трьох непоганих форвардів як Хобленко, Устименко, Дебелко… Бачите, десь трохи не вистачає майстерності, наполегливості з їхнього боку, щоб забити цей перший гол. Будемо працювати й обовʼязково будемо забивати. Потрібне терпіння й праця. Все буде у нас добре.

Через вилучення пропускав гру Татарков. У Опанасенка – спазм мʼязів. Так, були зміни, кожен тренер щось змінює. Адже програли два матчі по 0:1. Так, помилялась уся команда, й дещо воротар. Тому Сарнавському дав десь перепочити. Дали можливість зіграти Кліщуку. Він теж досвідчений воротар.

Претензії до Волошина? Немає претензій. Мені дуже подобається цей гравець. Але, не забувайте, йому тільки 19 років, й він грає в УПЛ третій матч. Він повинен вирости у класного футболіста. Розраховую на це й радий, що він знаходиться у нас", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Після трьох турів Кривбас набрав одне очко і перебуває на 13 місці у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда Юрія Вернидуба проведе проти Вереса. Гра відбудеться 10 вересня о 15:00 за київським часом.