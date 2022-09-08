Україна

Після вдалого старту в Лізі чемпіонів "гірники" готуються до чергового матчу в чемпіонаті України.

Донецький Шахтар вдало стартував у груповому етапі Ліги чемпіонів із перемоги над Лейпцигом, а тепер уся увага "гірників" зосереджена на матчі УПЛ проти одеського Чорноморця. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні команда провела ранкове тренування у Винниках, неподалік Львова. Перед заняттям головний тренер Ігор Йовічевич подякував команді за перемогу в ЛЧ та заявив, що тепер вся концентрація має бути на УПЛ.

Футболісти, які брали участь у матчі проти Лейпцига працювали у тренажерному залі, а решта після фітнесу працювали на полі.

За індивідуальною програмою продовжив відновлювальну роботу півзахисник Андрій Тотовицький. Терміни його повернення не називаються.

Нагадаємо, матч четвертого туру УПЛ Шахтар – Чорноморець відбудеться у суботу, 10 вересня, о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мар'ян Швед потрапив у збірну першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.