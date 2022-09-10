Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію матчу чемпіонату України від Setanta Sports.
У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги сезону-2022/23 криворізький Кривбас зустрінеться з рівненським Вересом.
Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 15:00. Слідкуйте за всіма подіями цієї зустрічі у безкоштовній трансляції на YouTube від офіційного транслятора УПЛ в Україні – Setanta Sports.
Пряма онлайн-трансляція матчу Кривбас — Верес
Кривбас: Кліщук — Татарков, Вернидуб, Стецьков, Якімець — Хомченовський, Семенов — Шевченко, Волошин — Хобленко, Устименко.
Запасні: Сарнавський, Хома, Зотько, Ловрич, Дібанго, Рябов, Банада, Семотюк, Понєдєльнік, Дебелко, Кораблін, Задерака.
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик.
Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, С. Шарай, В. Шарай, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.