Україна

Football.ua вирішив зібрати думки вболівальників та футболістів щодо гучного скандалу з федерацією футболу Боснії, а також розібратися в причинах подібного рішення.

Цими днями усіхи нас шокувала новина про те, що збірна Боснії і Герцеговини поїде до Санкт-Петербурга, де має зіграти товариський матч проти рф.

Здавалося б, для боснійців тема війни має бути однією з найгостріших у континентальній Європі. Ще свіжі в пам'яті різанина у Сребрениці, відвертий геноцид боснійських мусульман та інші жахіття кривавої війни у Югославії.

Практично аналогічні події у Бучі, Маріуполі та інших сумнозвісних містах України мали б навпаки змусити БіГ до максимального розуміння ситуації та тверезої оцінки. Втім, вона вляпалася у гучний скандал. Проте справа не у вболівальниках чи футболістах, а саме в місцевій федерації (до речі, на сайті організації немає новини за товариську гру проти росії, тобто резонанс точно не лишився непоміченим). Що з нею не так?

Одна річ максимально чітко ілюструє чи не найголовнішу причину — президент ФФБ Віко Жельковіч є сербом. А які відносини між Сербією та росією, гадаємо, нагадувати не потрібно. Поки що справа виглядає так, що країна-агресор запропонувала величезні кошти боснійській федерації за проведення товариського поєдинку, а вище керівництво доволі лояльно віднеслося до подібної пропозиції. Не дивно.

На боснійському Олімпі діє так звана "ротація", де на протязі 8 років до влади приходить певна одна з трьох етнічних груп — сербська, боснійська або хорватська. Це наслідок Дейтонських угод, що поклали край югославській війні.

Гадаємо, ви вже чудово зрозуміли, що враховуючи історичний бекграунд та доволі натягнуті (м'яко кажучи) стосунки між різним екс-югославськими етносами, подібні речі виглядають дещо сюрреалістично, а мотиви певних сторін стають більш прозорими та зрозумілими.

Багато хто у Боснії взагалі вважає, що метою діючої верхівки є знищення боснійського футболу. Сам Вельковіч, до речі, особливо не приховує те, що він підтримує збірну Сербії.

Отже, тут усе абсолютно зрозуміло. А ось боснійські вболівальники та деякі гравці вже встигли негативно висловитися стосовно усієї ситуації.

"Я проти проведення товариського матчу проти Росії, про що сказав керівникам футбольної асоціації. Я залишаюсь солідарним із народом України в настільки важкий час для їхньої країни", — залишив коротку відповідь досвідчений гравець" — сказав найкращий бомбардир в історії збірної Едін Джеко.

"Я чув про рішення Асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, питали, що я думаю про гру. Я сказав, що думав, а потім здивувався іншому рішенню. Це невдале рішення! У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось іде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре" — також доволі однозначно висловилася ще одна жива легенда боснійців Міралем П'яніч.

Вболівальники також висловились вкрай негативно щодо цього рішення федерації.

"Мені соромно, що ваша країна хоче приєднатися до ЄС. Ганьба вам! У нас в Польщі понад 5 млн біженців з України, а ви збираєтесь провести товариську гру з рф. Сподіваюся, ваші керівні органи передумають".

"Як це може бути можливо, що Боснія і Герцеговина забула, що таке військові злочини — це соромно?! Слава Україні!"

"Вам навіть не соромно?! Мафія, яка очолює асоціацію футболу. (Далі йде доволі груба лексика) Між вами та Гітлером немає жодної різниці."

"Федерація, до біса, ви роками соромите країну! Як вам не соромно творити подібне лайно?!"

"Після цього хтось крім росіян та сербів захоче грати із вами?! Чи буде у вас знову хоча б один шанувальник?"

"Ви ненормальні! Що ви взагалі робите?!"

Також своєю думкою у Інстаграм поділився голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов.

Українська Асоціація Футболу також виступила із заявою стосовно цього інциденту. Наше футбольне керівництво заявило про недопустимість проведення подібних поєдинків під час повномасштабної агресії з боку рф та направила відповідний лист до ФФБ, а також ФІФА та УЄФА, котра, до речі, не заперечувала щодо проведення цього спарингу.

Сподіваємося на перемогу здорового глузду та людяності над цинізмом.