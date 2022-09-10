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Форвард збірної Боснії та Герцеговини розповів про власне ставлення до ідеї місцевих очільників футболу.

Колишній суперник національної збірної України за кваліфікацією до чемпіонату світу-2022 в Катарі, Боснія та Герцеговина, напередодні стала учасником грандіозного скандалу, вирішивши зіграти товариський матч проти країни окупанта.

Ця ідея голови місцевої футбольної асоціації виявилась настільки поганою, що навіть гравці основного складу збірної в підсумку відмовились брати участь у грі.

Долучився до своїх партнерів по команді й її провідний виконавець — нападник та капітан Едін Джеко, який на клубному рівні грає за міланський Інтер.

"Я проти проведення товариського матчу проти Росії, про що сказав керівникам футбольної асоціації.

Я залишаюсь солідарним із народом України в настільки важкий час для їхньої країни", — залишив коротку відповідь досвідчений гравець.

Зауважимо, що УЄФА не став заперечувати можливості проведення цього матчу.