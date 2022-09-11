Україна

Функціонер озвучив думки УАФ з приводу можливої гри.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про питання щодо можливої зустрічі збірних Боснії та Герцеговини та країни 404, яке піднімалось на засіданні Виконкому.

"У Будинку футболу вперше з початку повномасштабної війни за Незалежність нашої держави наживо відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу. Перше питання порядку денного, яке отримало одноголосну підтримку, — звернення до керівництва асоціації футболу Боснії і Герцеговини з проханням відмінити рішення про проведення товариського матчу зі збірною рф, який запланований на 19 листопада на території росії.

Паралельно володарі Золотого м’яча Олег Блохін і Ігор Бєланов звернулися до гравців національної збірної Боснії і Герцеговини з проханням не брати участі в такому поєдинку. Виконком УАФ закликав керівництво футбольної асоціації Боснії і Герцеговини бути солідарними з усім цивілізованим футбольним світом, який відсторонив команди з росії від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА за їх мовчазну підтримку військової агресії рф проти України.

А росіянам краще готуватися не до матчів збірної, а до виплат репарацій за завдані збитки Україні, в тому числі і футбольній інфраструктурі нашої держави. Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — написав функціонер у Facebook.