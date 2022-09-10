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Український голкіпер висловився про рішення збірної Боснії та Герцеговини провести контрольний матч із державою-терористом.

Напередодні Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.

Воротар донецького Шахтаря Андрій П'ятов, який завершив кар'єру у національній збірній України у червні цього року, звернувся до футбольних чиновників із Боснії та Герцеговини.

"Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини, скільки коштує совість?

Коли агресор тероризує країну-сусіда та погрожує всьому світу голодом, холодом та ядерною катастрофою, ви хочете виходити з ними на одне поле?

Коли для всіх притомних людей відповіді на ці питання очевидні, ви підтримуєте вбивства, насилля та терор. Спорт поза політикою?

Дякую за позицію Міралему П’яничу та Едіну Джеко [які виступили проти проведення цього матчу]", — написав Пятов в своєму Instagram.

Зазначимо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та росії в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що у Міралема П'янича навіть не знайшлося слів, щоб прокоментувати те, що утнула Федерація футболу.