Україна

В однієї з команд точно перерветься серія.

У Ковалівці коса найде на камінь. Колос виграв обидва домашні матчі на старті сезону, а Металіст – обидва виїзні. Зрозуміло, що вибірка замала, але обидві команди у будь-якому випадку стартували добре.

Від Колоса можна чекати ешелонованої оборони та гри на контратаках, Металісту ж після “ситих” сезонів звичніше володіти м'ячем. За Металіст вище всіх похвал у минулому турі відіграв Борячук, але навряд чи він так тягтиме в кожному матчі. По-перше, це просто неможливо (інакше Андрій грав зовсім в іншій лізі), а по-друге, Колос якраз славиться чудовим умінням обмежувати суперників.

Цікаво, як Олег Ратій компенсуватиме втрату Богдана Пороха: у нього й так дуже коротка лава запасних. У минулому матчі він у принципі заявив на неї всього 7 гравців, тоді як регламент дозволяє до 12 (і, незважаючи на видалення у першому таймі, використав три заміни, тоді як можна до п'яти).

У складі Металіста є сам Віталій Федорів – один із двох гравців команди, який грав за збірну, але з тією ж самою Олександрією він зіграти за станом здоров'я не зміг. Було б приємно побачити ветерана, який грав за Динамо, страшно сказати, ще за Анатолія Дем'яненка.

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Не зустрічалися.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат — Ісаєнко, Безбородько.

Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Федорів, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Панасенко, Танковський, Коркішко — Прядун.

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua