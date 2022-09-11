В однієї з команд точно перерветься серія.
На рівні молоді Металіст уже виграв 3:0 / ФК МЕТАЛІСТ
11 вересня 2022, 07:30
У Ковалівці коса найде на камінь. Колос виграв обидва домашні матчі на старті сезону, а Металіст – обидва виїзні. Зрозуміло, що вибірка замала, але обидві команди у будь-якому випадку стартували добре.
Від Колоса можна чекати ешелонованої оборони та гри на контратаках, Металісту ж після “ситих” сезонів звичніше володіти м'ячем. За Металіст вище всіх похвал у минулому турі відіграв Борячук, але навряд чи він так тягтиме в кожному матчі. По-перше, це просто неможливо (інакше Андрій грав зовсім в іншій лізі), а по-друге, Колос якраз славиться чудовим умінням обмежувати суперників.
Цікаво, як Олег Ратій компенсуватиме втрату Богдана Пороха: у нього й так дуже коротка лава запасних. У минулому матчі він у принципі заявив на неї всього 7 гравців, тоді як регламент дозволяє до 12 (і, незважаючи на видалення у першому таймі, використав три заміни, тоді як можна до п'яти).
У складі Металіста є сам Віталій Федорів – один із двох гравців команди, який грав за збірну, але з тією ж самою Олександрією він зіграти за станом здоров'я не зміг. Було б приємно побачити ветерана, який грав за Динамо, страшно сказати, ще за Анатолія Дем'яненка.
Статистика особистих зустрічей в УПЛ
Не зустрічалися.
Орієнтовні склади
Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат — Ісаєнко, Безбородько.
Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Федорів, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Панасенко, Танковський, Коркішко — Прядун.
прогноз 0:0
Віталій Пасічний, Football.ua