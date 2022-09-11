Україна

Тренер Металіста 1925 висловився після невдалого матчу чемпіонату України.

Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував поразку своєї команди від Дніпра-1 в матчі чемпіонату України (0:3).

"Ми сьогодні обрали план на гру, який працював до забитого голу. Потім з кутового пропустили необов'язковий гол. Клас Дніпра-1 вищий за наш. Можу лише привітати суперника з перемогою, а нам треба багато працювати. Ми молода команда, у нас багато молодих гравців, яким треба ставати сильнішими", — цитує тренера офіційний сайт Металіста 1925.

Раніше свою думку щодо матчу висловив головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер.