Україна

Голкіпер Динамо звернувся до вболівальників після операції.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан написав слова подяки всім, хто його підтримує під час непростого періоду. Нагадаємо, Бущан переніс операцію на коліні.

"Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції.

Все добре. Дякую всім за теплі слова!

Окремо дякую ЗСУ, ТРО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил.

Завтра разом вболіваємо за Динамо. Так, на початку сезону невдалих днів в нас поки більше, але ще не вечір. Знаю характер хлопців", — написав Бущан в Instagram.

Орієнтовний термін відновлення голкіпера — середина жовтня.