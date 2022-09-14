Воротар київського Динамо Георгій Бущан написав слова подяки всім, хто його підтримує під час непростого періоду. Нагадаємо, Бущан переніс операцію на коліні.

"Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції.

Все добре. Дякую всім за теплі слова!

Окремо дякую ЗСУ, ТРО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил.

Завтра разом вболіваємо за Динамо. Так, на початку сезону невдалих днів в нас поки більше, але ще не вечір. Знаю характер хлопців", — написав Бущан в Instagram.

Орієнтовний термін відновлення голкіпера — середина жовтня.