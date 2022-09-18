Україна

У новій команді хавбек виступатиме під четвертим номером.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті підтвердив підписання контракту із півзахисником Ігорем Чайковським.

Деталі угоди з 30-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що у харківському клубі він виступатиме під четвертим номером.

Раніше Чайковський виступав за Зорю, Маріуполь та Інгулець, Полісся, Буковину та Анжи.

Після чотирьох турів Металіст набрав сім очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.