Україна

Російський футбольний союз звинуватив головного тренера збірної України у дискримінації та політичній упередженості.

Російський футбольний союз закликає УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова після його слів про війну проти РФ. Про це повідомляє The Guardian.

РФС звернувся до УЄФА листом, у якому звинувачує Петракова у дискримінації росіян та нездатності зберігати політичний нейтралітет.

Денис Рогачов, заступник секретаря РФС, як доказ, процитував коментарі Петракова, опублікованих у двох газетах — італійській Corriere dello Sport і російській Спорт-Експрес.

У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

"Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму до рук зброю і захищатиму своє місто. Мені 64 роки, але я відчував, що це нормально. Я думаю, що зміг би вбити двох чи трьох ворогів", — сказав тоді Петраков.

В РФС заявляють, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють дискримінацію будь-якої країни та говорять про прагнення популяризувати футбол у дусі миру.

При цьому у ретельно сформульованому листі Рогачова до УЄФА не згадується вторгнення Росії в Україну та війна, в якій загинули тисячі мирних жителів та військовослужбовців.

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", - йдеться у листі Рогачова.

РФС стверджує, що Петраков фактично виступив із закликом до насильства і що його коментарі носять дискримінаційний характер за національною ознакою, оскільки він закликає усунути всіх російських спортсменів та застосувати цю санкцію до всіх громадян РФ без будь-яких юридичних підстав.

Нагадаємо, раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів.