Російський футбольний союз звинуватив головного тренера збірної України у дискримінації та політичній упередженості.
ОЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ. GETTY IMAGES
19 вересня 2022, 12:48
Російський футбольний союз закликає УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова після його слів про війну проти РФ. Про це повідомляє The Guardian.
РФС звернувся до УЄФА листом, у якому звинувачує Петракова у дискримінації росіян та нездатності зберігати політичний нейтралітет.
Денис Рогачов, заступник секретаря РФС, як доказ, процитував коментарі Петракова, опублікованих у двох газетах — італійській Corriere dello Sport і російській Спорт-Експрес.
У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.
"Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму до рук зброю і захищатиму своє місто. Мені 64 роки, але я відчував, що це нормально. Я думаю, що зміг би вбити двох чи трьох ворогів", — сказав тоді Петраков.
В РФС заявляють, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють дискримінацію будь-якої країни та говорять про прагнення популяризувати футбол у дусі миру.
При цьому у ретельно сформульованому листі Рогачова до УЄФА не згадується вторгнення Росії в Україну та війна, в якій загинули тисячі мирних жителів та військовослужбовців.
"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.
Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", - йдеться у листі Рогачова.
РФС стверджує, що Петраков фактично виступив із закликом до насильства і що його коментарі носять дискримінаційний характер за національною ознакою, оскільки він закликає усунути всіх російських спортсменів та застосувати цю санкцію до всіх громадян РФ без будь-яких юридичних підстав.
Нагадаємо, раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів.