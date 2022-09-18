Ліга націй

Матч відбудеться 21 вересня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк.

Матч Ліги націй між збірними Шотландії та України обслуговуватиме італійська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром призначено 40-річного італійця Мауріціо Маріані.

Його помічниками будуть Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні. Резервним рефері призначено Мікеля Фаббрі.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна пройде у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Гра відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Також зазначимо, що цього місяця команда Олександра Петракова вкотре зіграють проти Шотландії (27 вересня), а також з Вірменією (24 вересня).