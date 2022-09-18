Ліга націй

Андрій Павелко розказав, де транслюватимуться матчі збірної України у Лізі націй.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував ситуацію з трансляціями найближчих поєдинків збірної України у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.

"Вперше матчі національної збірної України (у Лізі націй УЄФА 2022/23 проти Шотландії (21 і 27 вересня о 21:45) і Вірменії (24 вересня о 16:00)) будуть транслюватися в ефірі Національного телемарафону!

Вдячний за це УЄФА, який безкоштовно передав права на показ матчів, Офіс Президента України за сприяння та каналу ICTV за організацію трансляції!

Для тих хто не зможе подивитися трансляцію в ефірі телемарафону, матчі будуть транслюватися на офіційному ютуб-каналі Українська Асоціація Футболу (Ukrainian Association of Football).

Відтак усі вболівальники в Україні зможуть вільно переглянути ці поєдинки і підтримати головну команду біля своїх екранів телевізорів і смартфонів. Ми свідомо йшли до такого рішення з організації трансляцій цих ігор заради того, щоб зробити їх максимально доступними і, насамперед, для наших воїнів-захисників, завдяки героїзму яких національна збірна України може продовжувати виступи на міжнародній арені.

Команда Олександра Петракова має за честь, і всі футболісти і тренери особливо зараз усвідомлюють цю відповідальність, представляти нашу країну в європейських змаганнях. І присвячують кожен матч, кожен свій вихід на поле Збройним силам України. Готуємось вболівати за збірну і продовжуємо щодня підтримувати наших військових! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна пройде у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Гра відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.