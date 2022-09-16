Україна

Поєдинки пройдуть з 30 вересня по 2 жовтня.

Став відомий розклад матчів п'ятого туру чемпіонату України, який пройде після паузи на матчі збірних.

Як можна побачити, Динамо 2 жовтня зіграє на виїзді проти Минаю, а Шахтар днем раніше завітає до Металіста, який також наразі базується на Закарпатті. Ще один представник України у єврокубках гратиме зі Львовом.

У свою чергу чинний лідера перегонів ковалівський Колос у другому турі поспіль екзаменуватиме харківську команду — на цей раз Металіст 1925.

30 вересня (п’ятниця)

Верес – Рух 13:00

Металіст 1925 – Колос 17:00

1 жовтня (субота)

Інгулець – Ворскла 13:00

Львів – Дніпро-1 15:00

Металіст – Шахтар 17:00

2 жовтня (неділя)

Минай – Динамо 13:00

Чорноморець – Олександрія 15:00

Зоря – Кривбас 17:00

Зазначимо, що під час міжнародної паузи буде зіграний один пропущений матч УПЛ. 25 вересня о 13:00 Львів на виїзді зіграє матч першого туру проти Минаю.

Нагадаємо, матч Вереса проти Руха пройде у Рівному на стадіоні Авангард. Ця гра стане першою на стадіоні після п'ятирічної перерви і реконструкції.