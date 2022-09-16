Поєдинки пройдуть з 30 вересня по 2 жовтня.
ФК Динамо Київ
16 вересня 2022, 12:56
Став відомий розклад матчів п'ятого туру чемпіонату України, який пройде після паузи на матчі збірних.
Як можна побачити, Динамо 2 жовтня зіграє на виїзді проти Минаю, а Шахтар днем раніше завітає до Металіста, який також наразі базується на Закарпатті. Ще один представник України у єврокубках гратиме зі Львовом.
У свою чергу чинний лідера перегонів ковалівський Колос у другому турі поспіль екзаменуватиме харківську команду — на цей раз Металіст 1925.
30 вересня (п’ятниця)
Верес – Рух 13:00
Металіст 1925 – Колос 17:00
1 жовтня (субота)
Інгулець – Ворскла 13:00
Львів – Дніпро-1 15:00
Металіст – Шахтар 17:00
2 жовтня (неділя)
Минай – Динамо 13:00
Чорноморець – Олександрія 15:00
Зоря – Кривбас 17:00
Зазначимо, що під час міжнародної паузи буде зіграний один пропущений матч УПЛ. 25 вересня о 13:00 Львів на виїзді зіграє матч першого туру проти Минаю.
Нагадаємо, матч Вереса проти Руха пройде у Рівному на стадіоні Авангард. Ця гра стане першою на стадіоні після п'ятирічної перерви і реконструкції.