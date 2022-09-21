Коментар українського тренера про майбутню гру в рамках УПЛ.
ВОЛОДИМИР ШАРАН, ФК МИНАЙ
21 вересня 2022, 13:35
Головний тренер Минаю Володимир Шаран відповів на запитання клубної пресслужби після перемоги у спарингу над Металістом (2:1)
"Чесно кажучи, перші дні після вихідних були важкуваті. Але це нормальне явище. Напередодні матчу з харків’янами у нас було два тренування серйозних і ми задоволені, що провели поєдинок з хорошою командою. Побачили ті проблеми, які у нас є, були. Але це питання тактичного характеру, будемо із ними розбиратись.
Головне, що відбувся спаринг і гравці, які не брали участь у матчах УПЛ отримали змогу проявити себе на чудовому полі, при гарній погоді. А паузи в чемпіонаті завжди потрібні, без них не можна. Цей час нам ще й потрібен, щоб провести перенесений матч 1-го туру проти Львова.
Зараз ми вже готуємось у 5-денному мікроциклі до наступного поєдинку. Гра проти Львова дуже важлива для нас. І для мене особисто. Тому, що Львів завжди був незручним суперником. Це було і під час моєї роботи в Олександрії. І для Минаю також. Буде важка гра, але я сподіваюсь, хлопці проявлять свої найкращі якості. Все покаже матч 25-го числа", — сказав Шаран.
Матч Минай — Львів відбудеться 25 вересня о 13:00.