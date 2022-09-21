Україна

Коментар українського тренера про майбутню гру в рамках УПЛ.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран відповів на запитання клубної пресслужби після перемоги у спарингу над Металістом (2:1)

"Чесно кажучи, перші дні після вихідних були важкуваті. Але це нормальне явище. Напередодні матчу з харків’янами у нас було два тренування серйозних і ми задоволені, що провели поєдинок з хорошою командою. Побачили ті проблеми, які у нас є, були. Але це питання тактичного характеру, будемо із ними розбиратись.

Головне, що відбувся спаринг і гравці, які не брали участь у матчах УПЛ отримали змогу проявити себе на чудовому полі, при гарній погоді. А паузи в чемпіонаті завжди потрібні, без них не можна. Цей час нам ще й потрібен, щоб провести перенесений матч 1-го туру проти Львова.

Зараз ми вже готуємось у 5-денному мікроциклі до наступного поєдинку. Гра проти Львова дуже важлива для нас. І для мене особисто. Тому, що Львів завжди був незручним суперником. Це було і під час моєї роботи в Олександрії. І для Минаю також. Буде важка гра, але я сподіваюсь, хлопці проявлять свої найкращі якості. Все покаже матч 25-го числа", — сказав Шаран.

Матч Минай — Львів відбудеться 25 вересня о 13:00.