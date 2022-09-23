23-річний бразилець продовжить кар'єру в українському клубі.
Габріель Гомес Феррейра, СК Дніпро-1
23 вересня 2022, 11:48
Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Інтера де Мінаса Габріелем Гомесом Феррейрою.
Орендна угода з 23-річним бразильцем розрахована на один рік із правом подальшого викупу футболіста.
У складі дніпрян новачок виступатиме під 99-м номером.
Раніше Гомес виступав у командах нижчих дивізіонів Бразилії: Інтер де Мінас, Америка Мінейро, Греміо Еспортіво.