Україна

23-річний бразилець продовжить кар'єру в українському клубі.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Інтера де Мінаса Габріелем Гомесом Феррейрою.

Орендна угода з 23-річним бразильцем розрахована на один рік із правом подальшого викупу футболіста.

У складі дніпрян новачок виступатиме під 99-м номером.

Раніше Гомес виступав у командах нижчих дивізіонів Бразилії: Інтер де Мінас, Америка Мінейро, Греміо Еспортіво.