Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів дніпровського Дніпра-1 в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Невдалий перебіг подій під час першого в історії протистояння Ліги конференцій УЄФА за участі дніпровського Дніпра-1 проти нідерландського АЗ Алкмар накладало певний відбиток на сприйняття наступного важливого іспиту для команди Олександра Кучера. Однак на практиці з’ясувалось, що здолати чемпіонів Кіпру цими днями набагато легше, аніж подолати третю команду цієї країни під час кваліфікації рівнем вище. Дніпряни провели видатний матч в атаці, та й навіть у захисті відзначились сміливими спробами грати з високою лінією.

Football.ua оцінює гру футболістів дніпровського Дніпра-1 у матчі на Кошицькій футбольній арені (за 10-бальною шкалою).

Дніпро-1

Макс Валеф — 7,0. Чим довше триває наше знайомство з рідким представником бразильської школи футболу в рамці воріт українського клубу, тим цікавіше стає за ним спостерігати. Техніка Валефа є дуже незвичною й місцями авантюрною, що не завжди може грати на користь команді. Однак чого в нього не забрати, так це бажання йти до останнього в боротьбі за успіх команди, тож кілька стрибків у ноги суперникам були виконані в дуже слушні моменти.

Володимир Адамюк — 6,5. Раннє попередження змусило флангового захисника Дніпра-1 діяти доволі обережно в захисті, хоча й під час першого тайму його перебування на власній половині не було обов’язковим через постійні пропозиції щодо атаки від партнерів. Органічна взаємодія з Гуцуляком дозволяла постійно тримати в напрузі суперників, і зрештою ті навіть побоювались підніматись до зони відповідальності Адамюка.

Олександр Сваток — Едуард Сарапій — 6,5. У центрі захисту дніпрян стан справ був стабільно надійним, бо пара гравців уже встигла достатньо зігратись для того, аби навіть зустрічати суперників високим блоком. Напевно, дуже сподобалось нападнику Піттасу постійно перебувати в офсайді, де б він і залишався до фінального свистка, якби не помилкове рішення бокового рефері.

Бузанелло — 7,0. Доволі якісний матч флангового захисника, у якому суперники давали йому розбігтись та діяти за центральною лінією. Періодичні загострення біля чужих воріт та безкомпромісна боротьба за м’яч — аргентинець Бузанелло цього разу запам’ятався саме цим.

Валентин Рубчинський — 7,5. Двадцятирічний вихованець академії Дніпра назавжди запам’ятає цей фантастичний із точки зору залучення до атаки матч у його виконанні. Суперники мали проблеми в опорній зоні, тож цим залишалось лише скористатись. Гол + гольова передача — непогано, як для другого повноцінного міжнародного старту.

Руслан Бабенко — 6,5. Суперники багато атакували флангами та через довгі передач, що не залишало гравцям в опорній зоні дніпрян можливості суттєво впливати на гру команди в захисті. Однак Бабенко все одно шукав можливості як будувати атаки, так і в боротьбі руйнувати наступи суперників, і в підсумку мав успіх в обох напрямках.

Олексій Гуцуляк — 7,5. Роль флангового гравця Дніпра-1 цього разу була доволі цікавою та гнучкою, що дозволяло йому зникати з радарів суперників, аби потім винирнути нізвідки зі загострюючими передачами накшталт тих, які мали місце під час двох перших голів дніпрян. Гуцуляку рідко коли доводилось відходити до захисту, що дозволяло йому не втрачати зайвих фізичних ресурсів і постійно перебувати в пошуках м’яча.

Олександр Піхальонок — 7,0. У майстерності виконання передач півзахисникові дніпрян мало хто зможе нав’язати гідну конкуренцію, тож чергова зустріч у ролі плеймейкера для Олександра пройшла доволі успішно. Його роль не була вирішальною в усіх трьох випадках із забитими м’ячами, однак підготовчу фазу атак у тих випадках усе ж таки мав хтось будувати.

Яніс Амаш — 6,5. Уже за часи нетривалих виступів у складі Дніпра-1 у виконанні алжирця були поєдинки з суттєво більшим внеском до підсумкового успіху команди, аніж це мало місце в звітній вечір. Амаш навантажував захисників суперників своїм дриблінгом, а також намагався асистувати їм передачами до штрафного. Дійсно, мали місце й невиправдані втрати м’яча, проте й у відборі новачок відпрацьовував після того добряче.

Артем Довбик — 9,0. Два результативних постріли та одна гольова передача — нападник Дніпра-1 ледь не вперше за тривалий час реалізував майже всі гольові нагоди, які створювали для нього партнери. Окрім того, Довбик і сам із задоволенням асистував під час позиційних наступів, тож у підсумку залишав межі поля в піднесеному настрої.

Володимир Танчик, Фарес Балулі, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Сергій Горбунов — із замінами Олександр Кучер дотягнув аж до останньої миті, тож кожен із новоприбулих на футбольне поле виконавців банально не мав часу на те, аби навіть потримати достатньо м’яч у власних ногах.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.