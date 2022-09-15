Ліга конференцій

Валерій Городов прокоментував гру в Лізі конференцій.

СК Дніпро-1 у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій грав проти Аполлона на виїзді та здобув перемогу з рахунком 3:1.

Тренер Дніпра-1 Валерій Городов дав коментар після матчу, наголосивши, що це справжнє свято для українських уболівальників.

"Ми ретельно готувалися до цієї гри, розбирали дії кожного футболіста Аполлону. Ми дуже раді цій перемозі. Думаю, що ми повністю переграли суперника і заслужено виграли цей матч.

Так, насправді це дуже важко. Ми півроку без родини і Батьківщини, але усі наші футболісти згуртувалися і піднесли справжнє свято для всіх наших українських вболівальників.

Що змінилось з часів поразки АЕКу? Дався взнаки тренувальний процес і загальний досвід, яка команда отримала за цей час. Наша команда тільки будується і нам потрібен час. І ще хочу подякувати нашим вболівальникам. Для нас їх підтримка дуже важлива", — наводить слова Городова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між СК Дніпро-1 та Аполлоном.