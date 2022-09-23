Україна

При цьому придбань було майже на 14 мільйонів євро.

Вчора, 22 вересня, в Україні закрилося літнє трансферне вікно.

За інформацією авторитетного порталу Transfermarkt, минулого літа клуби УПЛ продали гравців на суму 49,62 мільйона євро, а придбали на 13,84 млн євро.

При цьому можна зазначити, що 44,3 млн євро із цієї суми належить донецькому Шахтарю, якому довелося розпрощатися з низкою легіонерів через війну. Придбань у "гірників" було на 6,6 млн євро.

У свою чергу, київське Динамо витратило на трансферному ринку 3,2 млн євро, а заробило лише 850 тисяч євро.

Дніпро-1 придбав гравців на суму 1,1 млн. євро, а продав на 1,9 млн. євро. Зоря отримала 750 тисяч євро, а витратила 2 млн євро. Ворскла витратила 1,37 млн ​​євро, а Металіст – 820 тисяч євро.

Колос, Рух та Верес заробили по 500, 50 та 20 тисяч євро відповідно.

Інші клуби – Олександрія, Металіст 1925, Львів, Чорноморець, Інгулець, Минай та Кривбас грошей на трансферах не витрачали.

Для порівняння влітку 2021 року клуби УПЛ закупилися на 51,24 млн євро, а отримали прибуток на 10,73 млн євро.