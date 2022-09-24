Україна

Перша офіційна гра на оновленій арені відбудеться 30 вересня.

Під час міжнародної паузи на матчі збірних основний склад Вереса провів спаринг проти своєї молодіжної команди U-19.

Головною темою спарингу був дебют реконструйованого стадіону Авангард у Рівному. Це був перший матч на оновленій арені після реконструкції стадіону, яка розпочалася у березні 2019 року.

Щодо самої гри, то вона закінчилася з рахунком 6:0 на користь основної команди. По три голи забили Микола Гайдучик та Михайло Сергійчук.

Нагадаємо, офіційний дебют оновленого стадіону Авангард відбудеться 30 жовтня, коли відбудеться матч УПЛ проти львівського Руху.