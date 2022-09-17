Україна

Клуби УПЛ заповнили паузу товариським матчем.

Сьогодні, 17 вересня, дві команди української Прем'єр-ліги скористалися міжнародною паузою для проведення контрольного матчу.

У товариській зустрічі Верес мінімально обіграв Львів із рахунком 1:0. Результат протистояння вирішив автогол у виконанні футболіста львів'ян.

Після чотирьох ігор Верес набрав дев'ять очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова – один бал після трьох зустрічей.

Львів — Верес 0:1

Гол: ?, ? (автогол).