Клуби УПЛ заповнили паузу товариським матчем.
НК Верес
17 вересня 2022, 17:04
Сьогодні, 17 вересня, дві команди української Прем'єр-ліги скористалися міжнародною паузою для проведення контрольного матчу.
У товариській зустрічі Верес мінімально обіграв Львів із рахунком 1:0. Результат протистояння вирішив автогол у виконанні футболіста львів'ян.
Після чотирьох ігор Верес набрав дев'ять очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова – один бал після трьох зустрічей.
Львів — Верес 0:1
Гол: ?, ? (автогол).