Зустріч шостого туру не відбудеться у призначену дату.
Шахтар, getty images
29 вересня 2022, 18:58
Матч шостого туру елітного дивізіону чемпіонату України між Шахтарем та ПФК Львів перенесли, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
Стверджується, що це сталося з ініціативи донецького клубу через дуже сильний графік у Лізі чемпіонів.
Поєдинок повинен був відбутися 8-го жовтня у Львові. Про нову дату повідомлять пізніше.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шахтар повернувся до України після майже двотижневого перебування в Польщі.