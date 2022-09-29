Україна

Зустріч шостого туру не відбудеться у призначену дату.

Матч шостого туру елітного дивізіону чемпіонату України між Шахтарем та ПФК Львів перенесли, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Стверджується, що це сталося з ініціативи донецького клубу через дуже сильний графік у Лізі чемпіонів.

Поєдинок повинен був відбутися 8-го жовтня у Львові. Про нову дату повідомлять пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шахтар повернувся до України після майже двотижневого перебування в Польщі.