Україна

У якого з автобусів виявиться міцнішою броня?

Буває, що матчі чекаєш із передчуттям, і вивчення кожного нового аспекту матчу лише помножує інтерес. Історія протистоянь, ситуація із кадрами, слова – все дозволяє думати, що на полі буде шоу.

Так от, у цьому випадку все навпаки.

Історія протистоянь

Колос і ця версія Металіста зіграли 4 матчі, в яких відбулося рівно 2 (два) голи. Обидві зустрічі на рівні першої ліги закінчилися 0:0, обидва матчі на рівні УПЛ мінімально виграв Колос. До речі, перша з цих перемог не обійшлася без гарної історії: переможний гол за батькову команду забив син! У час, коли Колос ще тренував Руслан Костишин, Металісту 1925 року забив Деніс Костишин – це досі його останній гол в УПЛ.

Форма команд

У чотирьох офіційних матчах за участю Колосу відбулося шість голів. При цьому команда Вишняка у просто чудовій формі: просто різниця забитих та пропущених складає 5-1. Кривбас та Металіст переможені мінімально, Руху просто забили другий на 83-й хвилині – ну й з Минаєм зіграли 1:1.

В матчах за участю Металіста 1925 голів було більше, цілих вісім – зате дві нульові нічиї. Середня результативність вища багато в чому тому, що суперники були сильнішими: матч із Дніпром-1 закінчився великою поразкою, та й гра на контратаках проти Ворскли закінчилася 3:2, а не 1:0. Можна сказати, що Ворскла змусила розкриватися, забивши двічі.

Голи, звичайно, можуть розкрити гру і цього разу, але набагато ймовірніше, що ми з самого початку побачимо максимальний акцент на оборону та мінімум ризику. Якщо що, не вважайте це критикою: сам Лобановський колись дивувався, чому два шахісти можуть погодитися на нічию, а два футбольні тренери – ні.

Просто чекати на такі матчі з нетерпінням не виходить.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк — Бичек, Габелок, Капінус, Ременюк — Борячук

Колос: Волинець — Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат, Мякушко — Безбородько

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua