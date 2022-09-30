Україна

Тренер Вересу отримав позитивні враження від гри.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував нічийний результат команди у матчі проти Руха на своєму полі.

"Враження — лише позитивні. Ми повернулися на рідний стадіон, тепер ми вдома. На превеликий жаль — змушені грати без вболівальників. Але ми віримо в те, що це зміниться. Віримо, що ми переможемо у війні.

А що стосується гри, то рахунок 2:2 — відповідає перебігу подій на полі. Сьогодні була рівна гра, обидві команди не заслуговували на поразку. Ми готувалися саме до такої бойової гри, до великої кількості боротьби на полі.

Перший тайм ми відіграли краще. Краще працювали з м'ячем. Мушу відзначити, що в нас є проблема в третій зоні. Дуже багато браку там і дуже багато бігової роботи ми виконуємо, повертаючись назад після втрат.

Хотілося б, щоб ми краще саме там, в третій зоні, працювали з м'ячем і гостріше атакували. Бо втрачаємо м'яч, біжимо 80 метрів назад, знову атакуємо, знову біжимо назад. Це проблема. Ми це знаємо і працюватимемо над цим.

Чи розчарований я результатом? Ні. Бо обидві команди заслужили бодай на нічию. Звісно, ми налаштовувалися на перемогу, було багато емоцій — перша гра все ж таки. Але цей результат — заслужений", — наводить слова Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між Вересом та Рухом в рамках УПЛ.