Україна

Коментар гравця Руху після нічиєї в матчі УПЛ.

Півзахисник Руху Валерій Федорчук поділився думкою після нічиєї з Вересом в УПЛ (2:2).

"Класні враження від гри на новому стадіоні. Добре, що у нас в країні попри війну відкриваються нові арени. Звісно, ми завжди хочемо перемагати, де б ми не грали.

Верес йде у верхній частині таблиці, тому ми дуже сильно налаштовувались на цей матч. Знали, що буде важка гра.

Сьогодні ми проявили характер, не опустили руки після пропущених м’ячів і в кінці гри показали, що прагнули перемогти. Своєю грою ми задоволені, тому 2:2 – це закономірний результат сьогодні", — приводить слова Федорчука офіційний сайт Руху.

У наступному турі рівненський Верес на власному полі прийматиме харківський Металіст, а львівський Рух проведе номінально гостьову зустріч проти київського Динамо.