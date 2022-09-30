Україна

Ігор Йовічевич може розраховувати на 23 гравця.

Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України заграє проти Металіста.

У заявковому аркуші "гірників" опинилося 23 футболісти, серед яких знайшлося місце новачкові команди — Єгору Назарині.

Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Тейлор, Матвієнко, Конопля, Козик

Пвізахисники: Степаненко, Судаков, Швед, мудрик, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Очеретько, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан

Нагадаємо, що поєдинок між Шахтарем та Металістом відбудеться у Львові у суботу, 1 жовтня, о 17:00. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.