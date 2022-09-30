Україна

Ексгравець Шахтаря висловився напередодні гри в чемпіонаті України.

Голкіпер Металіста Олександр Рибка поділився думкою перед матчем з Шахтарем в УПЛ.

"За кожну команду дають 3 очки. До цієї команди ми готуємось, як до кожної гри. Всі розуміють, що гра буде цікавою, ми до неї готувались 2 тижні. Я вважаю, що команда в гарних кондиціях зараз. Завтра на полі ми постараємось викластись на всі сто відсотків і отримати той результат, який чекають всі харківські вболівальники.

У мене є певні емоції, тому що я провів довгий відрізок кар'єри в Шахтарі, грав у Лізі чемпіонів. Тому мені цікаво зустрічатись з цим суперником. Прикладу максимум зусиль, щоб команда позитивно закінчила гру.

Прийшов новий тренерський штаб у Шахтар. Трохи змінився малюнок гри. Є перспективні футболісти, які грають за молодіжну і національну збірну. Тому, я вважаю, що для нас це буде теж невеличка перевірка — перевірити сили на команді, яка бере участь у Лізі чемпіонів.

До нас прийшов новий гравець — Чайковський. Я думаю, що гарно попрацювали. Зіграли 2 товариські зустрічі. Тренерський штаб мав свій графік і ми його виконали. Готові на сто відсотків до завтрашньої зустрічі", — сказав Рибка в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Матч Металіст — Шахтар відбудеться завтра, 1 жовтня. Старт поєдинку — о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.