Україна

Дмитро Нагієв чекає виклику до своєї національної команди.

Захисник Інгульця Дмитро Нагієв поділився своїми думками щодо можливого виклику до розташування збірної Азербайджану.

"Радий, що в Україні стартував і триває чемпіонат, незважаючи на всю ситуацію. Я виходив на поле у ​​всіх матчах команди, намагаючись допомагати їй. Звичайно, ми очікували набрати більше очок, але все ще попереду. Будемо старанніше працювати і намагатимемося перемагати.

Через матчі збірних виникла пауза у чемпіонаті, і ми добре провели підготовку за цей період. Нині головна мета – добувати результат.

Звичайно, я хотів би грати за збірну Азербайджану. Може, якщо мій клуб буде добиватися кращих результатів, то я отримаю виклик. Побачимо, як буде. Вірю, що незабаром мене запросять до збірної", — наводить слова Нагієва Azerisport.

Після чотирьох турів Інгулець набрав два очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Найближчий матч Інгулець проведе проти Ворскли. Гра відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.