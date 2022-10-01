Дмитро Нагієв чекає виклику до своєї національної команди.
Дмитро Нагієв, ФК Інгулець
01 жовтня 2022, 12:20
Захисник Інгульця Дмитро Нагієв поділився своїми думками щодо можливого виклику до розташування збірної Азербайджану.
"Радий, що в Україні стартував і триває чемпіонат, незважаючи на всю ситуацію. Я виходив на поле у всіх матчах команди, намагаючись допомагати їй. Звичайно, ми очікували набрати більше очок, але все ще попереду. Будемо старанніше працювати і намагатимемося перемагати.
Через матчі збірних виникла пауза у чемпіонаті, і ми добре провели підготовку за цей період. Нині головна мета – добувати результат.
Звичайно, я хотів би грати за збірну Азербайджану. Може, якщо мій клуб буде добиватися кращих результатів, то я отримаю виклик. Побачимо, як буде. Вірю, що незабаром мене запросять до збірної", — наводить слова Нагієва Azerisport.
Після чотирьох турів Інгулець набрав два очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.
Найближчий матч Інгулець проведе проти Ворскли. Гра відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.