Україна

До вашої уваги — найкращі моменти гри 5-го туру УПЛ.

У матчі п'ятого туру чемпіонату України-2022/23 Ворскла здобула першу перемогу у новому сезоні. Завдяки точному удару ветерана вітчизняного футболу Дениса Олійника "біло-зелені" на столичному стадіоні імені Баннікова зуміли здолати Інгулець із Петрового.

Зазначимо, що полтавський колектив закінчував гру у меншості через вилучення Ігоря Пердути.

Огляд матчу:



Інгулець — Ворскла — 0:1

Гол: Олійник, 34

Інгулець: Підківка (Кучер, 16) — Нагієв (Сітало, 76), Поспєлов, Павлов, Сидоренко — Кучеренко, Саків — Одарюк, Кухарук (Марусич, 85), В. Блізніченко — Запорожець.



Ворскла: Різник — Феліпе (Толі, 46), Пердута, Яворський, Кравець — Скляр — А. Кравчук (Сефері, 59), Олійник — Юрченко (Чеснаков, 87) — Марлісон (Зайков, 74), Степанюк (Челядін, 74).



Попередження: Кучеренко, Одарюк — Толі, Юрченко, Яворський, Різник.

На 71-й хвилині був вилучений Ігор Пердута (Ворскла) (грубе порушення).