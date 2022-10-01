Україна

Черговий хет-трик Сікана допоміг Шахтарю розгромити Металіст

Колектив Ігора Йовічевіча добряче розім'явся перед першим матчем проти мадридського Реала.

Металіст — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст — Шахтар 1:6

Голи: Чідомере, 88 — Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 35, Траоре, 72, Джурасек, 90+1



На 81-й хвилині Михайло Мудрик (Шахтар) не забив пенальті (воротар).



Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук — Чайковський (Панасенко, 46), Танковський, Ралюченко — Коркішко, Прядун (Підлепенець, 46), Картушов (Книш, 61).



Шахтар: Трубін — Конопля (Тейлор, 46), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 46) — Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан (Траоре, 60).



Попередження: Клименчук, Танковський, Чайковський — Мудрик.