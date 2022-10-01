Україна

М'яко кажучи, поганий репутаційний крок від СК Полтава.

У матчі шостого туру Першої Ліги України СК Полтава на своєму полі приймав ФК Чернігів. Матч закінчився з результатом 1:1 — команди обмінялися голами у першому тайма.

Уваги на себе звернуло одне прізвище у заявці господарів. Уродженець міста Лубни з Полтавської області Сергій Каретник є вихованцем київського Динамо і колишнім гравцем збірної України U-17, проте ще у 2013 році перебрався до російської Кубані.

Навесні 2014 року, після анексії Криму та приблизно у час початку війни на Донбасі, він повернувся до України провів 1 матч у складі донецького Металурга. Згодом Каретник повернувся до рф і грав у шести різних клубів з країни-окупанта — Анжі, Томі, Олімпійці, Єнісеї, брянському Динамо, Шиннику та Хіміку з Дзержинська.

Також протягом цього часу атакувальний хавбек пограв за литовську Палангу та вірменський Арарат, проте згодом повернувся до держави-агресора.

22 лютого 2022 року 27-річний футболіст перебрався з Хіміка до Динамо Владивосток, проте після початку повномасштабного вторгнення росії до України таки залишив рф.

Втім, найцікавіше, що протягом всього цього часу Каретник отримав російське громадянство. Від українського схоже не відмовлявся, адже у заявці Полтави Сергій значиться як українець. Проте за даними інших джерел (наприклад, Transfermarkt) Каретник досі є громадянином держави-терориста.