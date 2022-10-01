Україна

Футболіст став героєм матчу проти Львова в УПЛ.

Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк прокоментував перемогу над Львовом та свої два голи у цьому матчі.

"Звичайно, що після матчу усі задоволені. Ми їхали до Львова і налаштовувалися на дуже непросту гру, тому що знали, що поле буде у важкому стані і взагалі багато хто казав, що тут газон не кращої якості. Крім того, знали що будуть непрості погодні умови, буде дощ. Але ми до цього були готові і на полі було все видно – ми заслужено перемогли.

Голи, звичайно, тішать, але для мене на першому місці те, щоб команда перемагала і ми були на горі турнірної таблиці. У нас була зараз пауза, тому відчуваю себе добре. Зараз сили є, але треба, звісно, налаштовуватися на важкий календар, який у нас буде попереду. Думаю, що команда готова і будемо робити усе, щоб у кожному матчі перемагати.

Починаємо готуватися до Ліги Конференцій. Завтра буде вихідний, а далі всі думки вже будуть про матч із Вадуцем", — сказав футболіст.

Відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Львів — Дніпро-1 можна дивитись на Football.ua.