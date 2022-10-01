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Коментар головного тренера "гірників" після гри з Металістом.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевич прокоментував розгромну перемогу своєї команди над харківським Металістом (6:1).

Зазначимо, що "гірники" вийшли на гру у футболках на підтримку героїв Азовсталі з принтом воїна полку Азов Михайла Діанова.

"Матч не був легким. У цій грі ми продемонстрували свою повагу супротивникові. Металіст нас утомив, і ми грали на повну, серйозно, дисципліновано та мотивовано. Якщо ці фактори поєднуються, то й виходить результат. Чудово деякі гравці виявили себе в збірній, і я хотів цим скористатися, наприклад, емоціями Сікана, який відзначився хет-триком за збірну. Також Зубков вийшов і добре зіграв проти Вірменії, Лассіна також забив свій гол, Джурасек теж відзначився після річної паузи.

Ми мали мільйон моментів, той-таки Мудрик віддав три гольові передачі, хоч і не забив свій пенальті, але сьогодні забезпечив команді багато користі. Чудово, що в усіх нас позитивні емоції перед подорожжю до Мадрида".

Окремо хорват прокоментував дебют у складі Шахтаря Єгора Назарини, який вийшов на поле у другому таймі.

"Це ще один фактор. Ми привітали його з дебютом. Сподіваємось, Назарина забезпечить багато користі команді, адже в нього гарна кваліфікація, що він доводив щороку в Зорі, виступаючи в Лізі Європи. Сподіваємося, що він найближчим часом увіллється до колективу і втілить тренерські задуми на полі. Я щасливий, що ми взяли три очки, це надасть нам упевненості й гарних емоцій, однак ми вже готуємось до Реала".

Далі Йовічевич висловився про майбутні матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Звісно, сьогоднішня перемога допоможе в емоції. Успішні дії завжди надають упевненості, але ми повинні розуміти, проти кого гратимемо, рівень цієї команди. Можу вас запевнити, що це найкращий клуб світу, найкраща організація у світі, хоча Шахтар у плані організації не надто далеко, проте однаково перевага на їхньому боці, треба визнати.

У Реала найвищий рівень футболістів, тож готуватимемося дуже серйозно. Віддамо всі сили, аби потішити українських уболівальників. Робитимемо все можливе. І два роки тому Шахтар уже доводив, що навіть у топів можна забирати очки й дотримуватися свого плану. Можу точно сказати, що ми битимемося від першої до останньої хвилини".

Насамкінець 48-річний фахівець відповів на питання, на що команда звертала увагу під час підготовки до гри з харків'янами і чи зміг Металіст чимось здивувати "оранжево-чорних".

"Своєю серйозністю ми не дали повітря Металісту. Моя команда мала неймовірну мотивацію, ми від самого початку забрали м'яч, грали з позиції сили, здійснюючи позиційні атаки. Ми грали в низькому блоці, а реакція під час утрати м'яча була ефективною – ми не давали ні часу, ні місця, щоб Металіст тримав м'яч, адже ця команда має кваліфікованих гравців. Ми готувалися дуже серйозно, але результат і забитий м'яч завжди дає впевненість. Учорашнє тренування переконало мене в тому, що сьогодні команда вийде мотивованою, – це заняття було одним з найкращих протягом усього мого періоду в Шахтарі.

Учора літали іскри, і це тішить тренера й нагадує про те, через що я хотів стати тренером. Шкода, що ви не бачили цієї інтенсивності, поваги до партнерів і вдалих дій на вчорашньому занятті. Я був переконаний, що матч буде гарним, однак не знав, яким буде результат. Дякую команді за атмосферу, проте слід так продовжувати, аби домогтися найвищої мети" — підсумував Йовічевич.