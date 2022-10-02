Україна

Новачок команди поділився думкою після розгромної перемоги в чемпіонаті України.

Півзахисник Шахтаря Невен Джурасек прокоментував перемогу над Металістом (6:1) в УПЛ і розказав, що для нього означає перший гол за "гірників".

"Команда провела чудовий матч. Ми пишаємось тим, як зіграли, й заслужили так перемогти. Звісно, всі щасливі.

Мій гол? Щиро кажучи, він багато для мене означає. Я довго чекав дебютного гола в УПЛ. Щасливий уперше забити. Гол присвячую своїй родині, своїй дівчині та українцям, які зараз багато страждають.

Тренер і команда підтримували мене. Кожен гравець у команді відчуває підтримку, і ми бачимо результат цього на полі", — сказал Джурасек.

Також футболіст розповів, що думає напередодні матчу з Реалом в ЛЧ.

"Реал – найкраща команда світу, але ми вже показали в Лізі чемпіонів, що є гарними. Не боїмося грати й намагатимемось так само добре зіграти й з Реалом, створивши стільки труднощів, скільки зможемо", - закінчив півзахисник Шахтаря в інтерв'ю офіційному сайту.

Нагадаємо, матч з Реалом відбудеться у середу, 5 жовтня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.