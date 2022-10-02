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Футболіст в захваті від гри українця.

Колишній захисник Тоттенгема, Астон Вілли та збірної Шотландії Алан Хаттон прокоментував перспективи вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Англійські ЗМІ до цього писали про інтерес до Мудрика з боку Ліверпуля, а Шахтар оцінив його у 50 мільйонів євро.

"Луїс Діас вже перейшов у Ліверпуль. Михайло Мудрик піде туди грати? Я вважаю, що він видатний молодий гравець. Йому лише 21 рік, він блискавичний. Мудрик просто підбирає м’яч і проривається повз гравців, і перш ніж ви це усвідомлюєте, він опиняється в штрафному і виконує удар.

Він дуже добре почав цей сезон, я мав можливість спостерігати за ним кілька разів, тому мене не дивує, що всі ці команди дивляться на нього.

Його наступний крок, щоб він розвивався, грати постійно. Він не захоче потрапити в Ліверпуль, щоб просто сидіти на лавці. Насправді все залежить від гонорару та того, де він хоче бути, але він видатний талант", — сказав Хаттон в інтерв'ю Football Insider.