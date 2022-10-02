Сенегалець зможе допомогти команді Мірчи Луческу.
Самба Діалло, Динамо Київ
02 жовтня 2022, 13:55
Сенегальський Вінгер Самба Діалло, якого київське Динамо нещодавно заявило на сезон, приєднався до команди.
Футболіст також внесли до єврокубків завчасно, що дає йому можливість готуватися з командою до майбутніх змагань.
Діалло перейшов у Динамо влітку 2021 року. Футболіст був лідером юнацького складу киян у Юнацькій лізі УЄФА та Юнацькому чемпіонаті України.
У вересні в статусі капітана збірної Сенегалу U20 став переможцем турніру UFOA, отримавши індивідуальні нагороди найкращому гравцеві та найкращому бомбардиру турніру.