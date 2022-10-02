Україна

Сенегалець зможе допомогти команді Мірчи Луческу.

Сенегальський Вінгер Самба Діалло, якого київське Динамо нещодавно заявило на сезон, приєднався до команди.

Футболіст також внесли до єврокубків завчасно, що дає йому можливість готуватися з командою до майбутніх змагань.

Діалло перейшов у Динамо влітку 2021 року. Футболіст був лідером юнацького складу киян у Юнацькій лізі УЄФА та Юнацькому чемпіонаті України.

У вересні в статусі капітана збірної Сенегалу U20 став переможцем турніру UFOA, отримавши індивідуальні нагороди найкращому гравцеві та найкращому бомбардиру турніру.