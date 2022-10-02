Україна

Новачки вийшли в матчі проти Миная.

У матчі УПЛ Минай — Динамо у складі киян дебютували одразу два новачки: 22-річний ямаєць Кахім Перріс та 22-річний нідерландець Джастін Лонвейк, пише офіційний сайт столичного клубу.

Кахім Перріс, який став гравцем Динамо рівно місяць тому, з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши на лівому фланзі атаки Владислава Кабаєва. А Джастін Лонвейк вступив у гру на 82-й хвилині, замінивши в центрі півзахисту Володимира Шепелєва.

Нагадаємо, Динамо перемогло суперника з рахунком 1:0. Переможний гол на рахунку Віктора Циганкова.