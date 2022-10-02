Україна

Захисник Динамо поділився думкою після матчу УПЛ.

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував перемогу над Минаєм у чемпіонаті України — 1:0.

"Містер казав нам готуватися до непростої гри, попереджав, що буде нелегко, буде в'язке поле. Тому ми були готові. Так, Минай показав дуже хороший спротив і створював багато моментів, користуючись нашими ж помилками. Слава Богу, що виграли. Зараз у нас нелегкий період, коли ми перебуваємо в пошуках своєї гри. Тому максимально налаштовуємося на кожний матч.

Тренери попросили додати у швидкості та агресивніше грати з м'ячем. Потрібно відзначити й футболістів Миная, які не зупинилися, побігли вперед на останніх хвилинах. Фінальний відрізок матчу вийшов напруженим.

Три очки — це добре, але у нас зараз не така ситуація, щоб можна було цьому радіти. Тому потрібно проаналізувати свої помилки та вдосконалити гру, щоб добре виступити в Лізі Європи та продовжувати перемагати в чемпіонаті", — цитує Попова офіційний сайт киян.

Додамо, що у четвер, 6 жовтня, Динамо зіграє з Ренном в Лізі Європи. Football.ua буде проводити онлайн-трансляцію поєдинку. Початок — о 22:00.