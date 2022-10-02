Україна

Думка тренера Олександрії після матчу з Чорноморцем.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти Чорноморця — 2:1.

"Ми дуже задоволені результатом. Ми дуже ретельно готувались до цієї гри. Провели 2 товариські зустрічі під час міжнародної павзи. Добре попрацювали й хлопці, і ми. Сьогодні хлопці показали, що є характер, що можна виходити й вигравати.

Перший тайм ми грали проти вітру, в другому таймі навпаки. Поле гарне. Те, що вітер був, це не впливало на гру. М'яч зависав у повітрі. Ми справились з вітром і довели до нашої перемоги", — сказав Гура.

Команда з Кіровоградської області набрала десять очок і піднялася на 4-те місце у чемпіонаті України. Чорноморець поки не перемагав цього сезону і розташувався на передостанній позиції.