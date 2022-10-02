Україна

Команди забили по 2 м'ячі.

У заключному матчі п'ятого туру УПЛ на київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зустрічалися луганська Зоря та криворізький Кривбас. Ця гра була особливою для наставника "червоно-білих" Юрія Вернидуба, який протистояв колишній команді.

Перші півгодини зустрічі вийшли веселими — номінальні гості вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті Хобленка, проте "чорно-білі" здійснили камбек за рахунком голів дебютанта команди Ігоря Кирюханцева. До слова, ще один новачок луганців Євген Шахов відзначився красивим асистом.

Підопічні Вернидуба врятувати заліковий пункт по перерві — голом відзначився Назар Волошин, для якого багато що створив Максим Задерака. Команда Патріка ван Леувена володіла ігровою перевагою, проте не зуміла перемогти.

Після гри Зоря продовжує ділити 5-6 місця з рівненським Вересом, у той час як Кривбас знаходиться у самому низу. В активі криворіжців — всього 2 очки.

Зоря — Кривбас — 2:2

Голи: Кирюханцев, 17, 28 — Хобленко, 10 (пен), Волошин, 66

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Сміян — Бражко, Шахов (Чурко, 67) — Кирюханцев (Антюх, 62), Булеца, Крістіан — Русин (Луньов, 82)

Кривбас: Сарнавський — Татарков (Рябов, 84), Вернидуб, Зотько (Стецьков, 46), Якімець — Семенов, Дібанго — Задерака, Банада (Кораблін, 46), Волошин (Микитишин, 90+2) — Хобленко (Устименко, 69)

Попередження: Данченко, 24 — Вернидуб, 3, Банада, 21, Зотько, 44, Устименко, 78

Нагадаємо, також у неділю Динамо переграло Минай, а Олександрія — Чорноморець.