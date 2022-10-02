Україна

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру УПЛ проти Кривбасу (2:2).

"Можна сказати, що ми не дуже гарно почали гру. Спочатку отримали гол, а вже потім почали входити в ритм. Суперник добре почав поєдинок, все організував, швидкий гол, хоча і з пенальті, але відкрили рахунок вони.

Ми змогли двічі забити ще у першому таймі, але цього не вистачило, адже ми все ж таки зіграли в нічию. Ми створювали моменти ще, які не змогли реалізувати. Хоча повинні були вигравати сьогодні.

Хлопці в нашому складі не довго, але все ж змогли швидко зрозуміти що ми від них хочемо бачити. Євген Шахов досвідчений гравець, який на тренуваннях добре себе показав, тому я прийняв рішення його внести у стартовий склад. Ігор Кирюханцев забив два голи, які самі за себе говорять.

Обидві команди грали по своїй тактиці та стилю, грали на перемогу — кожен для свого клубу", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Кривбас.