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Прес-конференція головного тренера Кривбаса після матчу проти Зорі.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував матч своєї команди проти Зорі.

Нагадаємо, поєдинок проходив на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського і закінчився з рахунком 2:2.

"Хороша гра проти хорошого суперника. "Живий" матч, адже обидві команди забили по два голи. У першу чергу, звісно, радий, що нарешті Кривбас забив та не поступився. І не просто не програв, а не програв хорошій команді, постійному учаснику єврокубків. Нам треба рухатись далі.

Коли всі бʼються за результат, віддаються на всі сто відсотків, тоді є результат. Гра була дуже швидка: могли забити ще як ми, так і Зоря. Моментів було багато. Думаю, футбол усім сподобався".

Згодом спеціаліст відповів на питання про те, який із таймів йому сподобався більше.

"І перший, і другий. У першому, коли відкрили рахунок, могли забивати одразу ще. Хорошу комбінацію розіграли. Прикро, що так. Й одразу покарання: пропустили один, потім другий. Ще й перший тайм програли. У другому хлопці діяли так, як ми просили. У Зорі теж були моменти, але здорово зіграв наш воротар, капітан команди (Сарнавський).

Ми ж свій шанс використали, забили. Хоча у компенсований час мали нагоду. Микитишин… Він взагалі міг двічі після того як вийшов на заміну забивати. Одного разу перетримав мʼяча, потім взагалі: навіщо цей простріл… Бий. Це молодість, є ще над чим працювати".

Не оминув увагою 56-річний тренер і питання про свою колишню команду — луганську Зорю.

"Команда дуже непогано виглядає. Теж у складі багато хорошої молоді. Але знову стали на шлях, коли у складі багато орендованих. З іншої сторони, команда молода, швидка. Є свій стиль. Тренер непогано попрацював. Нинішня Зоря грає 4-3-3 або 4-1-4-1. Сильна лінія атаки, адже у 5 матчах забили 12 голів. Але є і немалі проблеми з обороною: пропустили 10 мʼячів. Команда на своєму шляху становлення. Не сумніваюсь, «Зоря» буде боротись за призові місця".

Також Вернидуб розповів про те, коли від Кривбасу слід очікувати першої перемоги у сезоні.

"Ви знаєте, я на неї очікую пʼять турів. І до цього прийдемо. Працюємо дуже багато. Розумієте, Кривбас після довгої паузи повернувся до УПЛ. Команда збиралась "з нуля". Кажу як є. Потрібен час, аби створити цю команду. Хоча у порівнянні з попередніми чотирма матчами є якийсь малюнок гри. І в атаці моменти зʼявились.

Найважливіше, аби скоріше футболісти усе зрозуміли, виходили на поле та не боялись грати. Я буду не я, якщо я не створю тут справжню боєздатну команду рівня УПЛ. Потрібен час" — підсумував фахівець.

Зазначимо, що матч проти Кривбасу став дебютним у складі Зорі для Євгена Шахова та Ігоря Кирюханцева, які записали на свій рахунок результативні дії.