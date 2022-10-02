Україна

Для обох футболістів перший матч у "чорно-білих" кольорах видався вдалим.

У матчі п'ятого туру чемпіонату України проти Кривбасу (2:2) у складі луганської Зорі дебютували 2 футболісти — Євген Шахов та Ігор Кирюханцев. Попереднім клубом першого був грецький АЕК, другого — Олександрія, у складі якої він грав в оренді з донецького Шахтаря.

Відзначимо, що Кирюханцев у своєму першому ж матчі відзначився дублем, а Шахов — гольовою передачею. Отже, для обох дебют вийшов дуже вдалим, хай навіть луганцям не вдалося здобути перемогу.

Відзначимо, що також у неділю було двоє дебютантів у складі київського Динамо.