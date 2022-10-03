Україна

Донецький клуб вирішив допомогти воїну України.

Донецький Шахтар взяв на себе витрати на лікування захисника Азовсталі Михайла Діанова, повідомляє mukachevo.net.

Легендарному бійцю, якого нещодавно визволили з російського полону, повинні зробити складну операцію на руці. Хірургічне втручання відбудеться в США. Однак Діанову перед цим необхідно набрати вагу. За цей час чоловік, який важив 90 кілограмів, втратив 25.

Нагадаємо, напередодні Шахтар перед матчем 5 туру УПЛ з Металістом (6:1) вийшов на поле в футболках на підтримку полоненим захисникам Азовсталі. На них була зображена фотографія Діанова.

5 жовтня на стадіоні Сантьяго Бернабеу Шахтар зіграє з Реалом у Лізі чемпіонів. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Початок — о 22:00.